Сергей Цивилев заявил, что Кузбассу по силам обеспечить мир углём

«Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле» — заявил губернатор Сергей Цивилев на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Опираясь на прогноз ООН, губернатор рассказал, что к 2050 г. население планеты увеличится с 8 до 10 млрд человек, больше всего в странах Азии.
Сейчас эти государства потребляют более 80% угля, и Сергей Цивилев уверен, что спрос на топливо в ближайшие 20−30 лет будет расти именно в Азии.
«Кузбасс занимает лидирующие позиции в угледобыче в России, и у нас есть возможность закрыть эту потребность. Нужно только обеспечить возможность вывоза топлива», — сказал он.
По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в 2023 г. в регионе добыто 214,2 млн. тонн угля, в 2022 г. было 223,6 млн. тонн. Восточное направление заняло второе место (после западного) с объёмом вывезенного угля 56 млн тонн («плюс» 3,4 млн к 2022 г.).