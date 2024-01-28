После мощного пожара на НПЗ в Туапсе проблем с топливом не предвидится

Напомним, крупный пожар на нефтезаводе в Туапсе случился в ночь на 25 января. По данным главы Туапсинского района Сергея Бойко, загорелась вакуумная установка на территории НПЗ. В два часа ночи мэр Сочи также сообщал о закрытии неба над Сочи, самолеты из-за пожара временно уводили в другую воздушную гавань.