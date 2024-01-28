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Станция метро «Ладожская» в Петербурге готовится к открытию

В Петербурге готовится к открытию «Ладожская». Станция заработает для пассажиров 30 января, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» 28 января.
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Источник: РИА "Новости"

На «Ладожской» завершаются ремонтные работы. К 28 января там установили новое оборудование, отреставрировали декоративные элементы. На данный момент проводятся пуско-накладочные работы.

В частности, на станции восстановили гидроизоляцию и отремонтировали три эскалатора с полной заменой балюстрады. Обновлены двери, сделаны новый вход для маломобильных пассажиров и тактильная разметка.

Напомним, что «Ладожскую» закрыли на капитальный ремонт 4 марта 2023 года. Работы завершили раньше, чем планировалось.

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