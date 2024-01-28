Синоптики предупреждают о туманах в Челябинской области

Сообщается, ночью 29 января в регионе будет минус 15−20, на юге — до 26 мороза. Днем в понедельник ожидается минус 6−11, на юге — до 14 градусов.
В ближайшие сутки переменная облачность, в отдельных районах прогнозируются туманы, изморозь. При переменной облачности ночью преимущественно без осадков, завтра днем небольшой снег локально в горах. Ветер западной четверти 2−7 м/с.
В Челябинске 29 января ночью минус 18−20, днем — 6−8 ниже нуля, без осадков, ночью и утром местами туман.
Водителям в таких условиях следует быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Пешеходам напомнили о необходимости быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
Добавим, желтый уровень погодной опасности, означающий «погода потенциально опасна», будет действовать до 12 часов 29 января.