Сотни населенных пунктов Челябинской области остаются без сотовой связи

«Федеральные программы по устранению цифрового неравенства рассчитаны до 2030 года. К этому времени мы подключим всех желающих, но так называемые белые пятна все равно останутся — из-за рельефа области, где есть горнозаводская зона, реки и озера, а также хвойные леса, которые очень хорошо задерживают сигналы электромагнитного излучения сотовой связи», — рассказал Фетисов.