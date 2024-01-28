Сотни населенных пунктов Челябинской области остаются без сотовой связи

Сегодня покрытие сотовой и интернет-связью составляет в регионе 93%, а к 2030 году это будет уже 97%.
«Федеральные программы по устранению цифрового неравенства рассчитаны до 2030 года. К этому времени мы подключим всех желающих, но так называемые белые пятна все равно останутся — из-за рельефа области, где есть горнозаводская зона, реки и озера, а также хвойные леса, которые очень хорошо задерживают сигналы электромагнитного излучения сотовой связи», — рассказал Фетисов.
В 2024 году сотовая и интернет-связь появятся в 33 населённых пунктах. Об этом министр рассказал на ежегодной пресс-конференции, приуроченной к Международному дню без интернета, которая прошла в «АиФ-Челябинск». Всего в области 3,66 млн активных интернет-пользователей, по их количеству регион занимает девятое место в РФ.