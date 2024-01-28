В Новосибирске к марту закопают трубу на Лазурной после коммунальной аварии

Напомним, что 18 января в Новосибирске произошла третья коммунальная авария — порыв трубы на улице Лазурной. По данным издания Сиб.фм, это стало аргументом для введения режима ЧС в города. К тому моменту на левом берегу Новосибирска это произошли две крупные коммунальные аварии.