В Новосибирске к марту закопают трубу на Лазурной после коммунальной аварии

В Новосибирске трубу на улице Лазурной после коммунальной аварии планируют закопать к марту 2024 года. Перед этим необходимо провести земляные работы. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Напомним, что 18 января в Новосибирске произошла третья коммунальная авария — порыв трубы на улице Лазурной. По данным издания Сиб.фм, это стало аргументом для введения режима ЧС в города. К тому моменту на левом берегу Новосибирска это произошли две крупные коммунальные аварии.
В течение суток специалисты меняли отрезок трубы длиной 2,5 метра. Сейчас тепломагистраль находится в раскопанном состоянии.
В мэрии Новосибирска рассказали, что во время определения и устранения дефекта на 21 объекте было понижение параметров — это 14 многоквартирных домов, одна школа и шесть зданий.
Также в муниципалитете добавили, что восстановить нарушенное благоустройство в зимнем варианте планируют до 16 марта 2024 года, «согласно разрешению на проведение земляных работ № 83 от 19.01.2024».
Ранее BFM-Новосибирск писал, что режим ЧС может быть снят в Новосибирске на следующей неделе.