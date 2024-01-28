Петербургу обещали КАД-2 через три года и метро в Кудрово

Широтная магистраль, КАД-2, новые линии метрополитена и развитие городской электрички — на совещании по развитию петербургской агломерации было более чем достаточно вопросов для обсуждения. Тем более, что проводил его лично президент страны Владимир Путин. То есть, у губернаторов двух регионов была прекрасная возможность в два голоса попросить деньги на то, что действительно нужно. А нужна региону и городу федерального значения транспортная инфраструктура федерального значения. Но пока ее развитие отстает от столичных темпов. Потому что не хватает финансирования.
ЧТО НУЖНО МЕГАПОЛИСУ.
Несмотря на это, какие-то подвижки есть. О них рассказывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Город запустил проекты скоростной трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка, строит первый кусок широтной магистрали, примеряется к метро через Пулково и Экспофорум в направлении города-спутника Южный. А еще организовал тактовое движение электричек на нескольких направлениях и собирается сделать то же при путешествии в Мельничный ручей, Выборг и Тосно.
— Все эти проекты на десятилетия вперед определят облик города как мегаполиса XXI века, — вновь повторил Беглов эти важные слова, которые звучат уже как мантра.
Денег просил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 47-му региону жизненно важно строительство метро в Кудрово. Но своих средств не хватает. А проектирование уже завершено, более того, в советское время даже был прорыт тоннель. В общем, бери и строй. И тогда уже в 2027 году радостные кудровчане и кудровчанки будут садиться на конечной у себя в небольшом городе, бывшем поселке. И Александр Дрозденко попросил у президента найти средства на строительство этого метро.
В ОЖИДАНИИ СРЕДСТВ.
После этого слово взял вице-премьер Марат Хуснуллин, который как раз за развитие инфраструктуры и отвечает. Он говорил про то, что федеральный центр и сейчас не стоит в стороне от петербургских проектов, а наоборот — активно им помогает.
В частности, Пулковская развязка трассы М-11. Москва выделяет на нее 9 миллиардов рублей. Строительство начнут в этом году, а закончат в 2026.
На совещании проступили и контуры будущей второй кольцевой автодороги. По словам Хуснуллина, уже готова общая трассировка и, например, известно, что КАД-2 протянется на 348 километров. Проектирование собираются начать уже в этом году. Первым участком будет южный, длиной в 87 километров.
— Если будет финансирование, то мы эту дорогу за три с половиной года построим, — отметил вице-премьер.
СКОЛЬКО СТОЯТ СТОЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ.
Владимир Путин внимательно слушал слова подчиненных, и по его виду было понятно: он действительно переживает за судьбу родного города. Именно он обратил внимание на то, что Петербург не получает никаких денег за столичные функции, хотя и называется Северной столицей.
В итоге было принято решение, что правительство России за две недели должно найти возможность профинансировать развития города из федерального бюджета.
— Петербург этого заслуживает, — подчеркнул президент.
Другими словами, деньги будут.