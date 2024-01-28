Петербургу обещали КАД-2 через три года и метро в Кудрово

Широтная магистраль, КАД-2, новые линии метрополитена и развитие городской электрички — на совещании по развитию петербургской агломерации было более чем достаточно вопросов для обсуждения. Тем более, что проводил его лично президент страны Владимир Путин. То есть, у губернаторов двух регионов была прекрасная возможность в два голоса попросить деньги на то, что действительно нужно. А нужна региону и городу федерального значения транспортная инфраструктура федерального значения. Но пока ее развитие отстает от столичных темпов. Потому что не хватает финансирования.