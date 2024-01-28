Землетрясение в Алматы, запрет вейпов и НИИ Каспийского моря — как прошла неделя в РК

На протяжении еще нескольких дней в Алматы ощущали землетрясение. Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января было зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых. В ведомстве затруднились назвать точную дату их прекращения и добавили, что зависит это от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим.