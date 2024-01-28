Землетрясение в Алматы, запрет вейпов и НИИ Каспийского моря — как прошла неделя в РК

В ночь с 22 на 23 января было зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая. Сильные толчки ощущали в Алматы — 5 баллов, в Шымкенте — 2 балла. Землетрясение почувствовали в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.
Испуганные алматинцы в спешном порядке покинули дома и вышли на улицы. В эту ночь служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары города работали в усиленном режиме. За медицинской помощью обратились 67 человек с различными формами травм легкой и средней степени тяжести. В том числе 12 детей.
В Алматинской области после сильного землетрясения трещины образовались на 44 объектах образования, здравоохранения и социально-культурного назначения.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям развернули республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Были организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов после землетрясения поручил в сейсмоопасных регионах перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность, наладить четкое взаимодействие между необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения.
На протяжении еще нескольких дней в Алматы ощущали землетрясение. Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января было зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых. В ведомстве затруднились назвать точную дату их прекращения и добавили, что зависит это от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим.
25 января в Алматы прибыл Глава государства. Касым-Жомарт Токаев совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. Он подчеркнул, что соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам во время землетрясения, система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям, слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству, которое разрабатывает Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024−2028 годы, пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности. Он также потребовал принять конкретные меры и разработать четкие критерии оценки результатов этой работы.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.
Жителей Алматы Президент попросил сохранять спокойствие и заверил, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения их безопасности.
Продолжается обсуждение смены часовых поясов в нескольких регионах страны. В ночь с 29 февраля на 1 марта время нужно перевести на один час назад. Председатель правления KEGOC Наби Айтжанов отметил, что смена часового пояса незначительно повлияет на потребление электроэнергии. Система энергоснабжения к этому готова.
Еще одна популярная тема прошлой недели — запрет вейпов. Депутаты Мажилиса Парламента приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». В проекте предлагается обновленный механизм обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, усилены их социальные гарантии, регламентирован порядок проведения уполномоченными органами анализа фактов наступления страховых случаев, предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов), совершенствованию деятельности военных медицинских работников и исключению обязательного применения клинических протоколов при оказании медицинской помощи.
В Актобе на прошлой неделе посеял панику среди жителей 18-летний иностранец, который рассылал угрозы о теракте в школах города. После распространения в социальных сетях угроз совершения преступлений в школах города полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.
В Восточно-Казахстанской области подросток решил повторить тренды популярных социальных сетей и с телефона одноклассника сообщил о заложенной в школе бомбе. Родителей шутника ждет административная ответственность в виде штрафа. Материал в отношении мальчика передали на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.
В Павлодарской области на месте обвала, произошедшего 4-го января, продолжаются поисковые работы. Ежедневно горный инженер проводит разведку и определяет фронт работы для экскаваторщиков. Место работ регулярно обследуют кинологические расчеты, В районе точки, отмеченной геосканером, специалисты углубились примерно на 3 метра. Проводятся работы по расширению рабочего пространства, участок обследуют с помощью металлоискателя.
На прошлой неделе республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК сообщил о разработанной специальной платформе для выбора учебников. Она предоставит возможность педагогам выбирать школьные учебники. Ведется апробация платформы. В пилотном проекте участвуют 20 школ города Астаны и Костанайской области.
В Казахстане появится научно-исследовательский институт Каспийского моря. Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании института. Здесь будут изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.