Начало недели в Пермском крае будет теплым и малоснежным

— Ночью в среду, 31 января, на основной территории Пермского края выпадет небольшой снег, на востоке региона — умеренный. Днем в Зауралье сформируется циклон, но его влияние распространится лишь на юго-восточную часть региона, где выпадет небольшой снег, на остальной территории ожидается без существенных осадков. Ветер сменится на северо-западный, но останется умеренным. Ночная температура воздуха ожидается на отметке −10…-5° по краю, в Перми около −7°. Днем в Прикамье будет −6…-1°, в Перми около −3°С, — рассказала Евгения Пищальников.