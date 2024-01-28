Начало недели в Пермском крае будет теплым и малоснежным

Начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала о том, какая погода будет в Пермском крае в начале грядущей недели.
Понедельник, 29 января
Атмосферное давление начнет слабо падать, выпадет небольшой снег, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне −16…-11° по краю, в Перми около −12°, днем в Пермском крае будет −10…-5°, в Перми около −7°.
Вторник, 30 января
Ночью выпадет небольшой снег и начнется потепление, температура воздуха в Пермском крае окажется на 6−10° выше нормы: −12…-7° по краю, −9° в Перми. Днем интенсивность осадков взрастет, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Столбик термометра будет колебаться от −9 до −4° по краю, в Перми будет около −6°.
— Ночью в среду, 31 января, на основной территории Пермского края выпадет небольшой снег, на востоке региона — умеренный. Днем в Зауралье сформируется циклон, но его влияние распространится лишь на юго-восточную часть региона, где выпадет небольшой снег, на остальной территории ожидается без существенных осадков. Ветер сменится на северо-западный, но останется умеренным. Ночная температура воздуха ожидается на отметке −10…-5° по краю, в Перми около −7°. Днем в Прикамье будет −6…-1°, в Перми около −3°С, — рассказала Евгения Пищальников.