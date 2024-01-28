Некоторые отельеры Краснодарского края в 2024 года подняли цены на 70 процентов

По его словам, цены по некоторым позициям увеличились до 70%, что является заметным подорожанием по сравнению с предыдущими годами. Этот рост затрагивает различные категории номеров и услуг, пишет РБК.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что летний отдых на курортах Краснодарского края остается конкурентноспособным. По словам исполнительного директора туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, отдых в популярных гостиницах Сочи на 10% стоит дешевле, чем в Турции. Этот факт влияет на выбор туристов и формирование туристического спроса в регионе.