Синоптики рассказали, как в Омской области закончится январь

Так, ночью на понедельник, 29 января 2024 года, по региону ожидается от −22 до −27 градусов Цельсия, лишь места — до −16 °C. Днем температура поднимется до −11… −16 градусов. На дорогах местами будет гололедица. А в ночное время — изморозь и туман.