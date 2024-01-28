Синоптики рассказали, как в Омской области закончится январь

Так, ночью на понедельник, 29 января 2024 года, по региону ожидается от −22 до −27 градусов Цельсия, лишь места — до −16 °C. Днем температура поднимется до −11… −16 градусов. На дорогах местами будет гололедица. А в ночное время — изморозь и туман.
Ночью на вторник, 30 января 2024 года, синоптики предвещают от −17 до −22 градусов Цельсия, при прояснении — до −27 °C. Днем снова −11… −16°. На дорогах опять местами гололедица.
В последний день января, в среду, 31 числа, будет чуть теплее — метеорологи предвещает ночью от −15 до −20 градусов, при прояснении — до −25 °C; днем от −10 до 15 градусов Цельсия. При этом вероятность гололедицы на дорогах сохранится, указали в Обь-иртышском УГМС.
*Прогноз актуален на момент публикации, возможны изменения.