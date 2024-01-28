В ЗАГСе рассказали о самых популярных именах для воронежских малышей в начале 70-х годов

Воронежский ЗАГС поделился информацией о самых популярных именах, которыми называли новорожденных малышей в 1971—1975 годах. Об этом ведомство написало в соцсетях на своей официальной странице.
Итак, среди женских имен родители выбирали такие: Ирина, Людмила, Наталья, Светлана и Татьяна. Среди мужских — Сергей и Александр. Также набирали популярность Евгений и Роман.
Меньше всего было востребовано имя Анна. Если с середины 30-х до середины 50-х так называли в среднем от трех до пяти тысяч девочек в Воронежской области, то в начале 70-х так называли лишь 200 малышек. Не вызывало интерес и имя Владимир, хотя и давали его в среднем около тысячи воронежских мальчиков. То же самое касалось имен Иван и Мария.
На убыль пошла популярность Валериев, Валентин, Юриев и Варвар.
А вот среди редких были — Алик, Араксия, Алина, Виолетта, Шота, Дементий, Ганира, Эдвин, Герман, Далила, Ларина, Миля, Мурад, Радмилаи Рауф.