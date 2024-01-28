В ЗАГСе рассказали о самых популярных именах для воронежских малышей в начале 70-х годов

Меньше всего было востребовано имя Анна. Если с середины 30-х до середины 50-х так называли в среднем от трех до пяти тысяч девочек в Воронежской области, то в начале 70-х так называли лишь 200 малышек. Не вызывало интерес и имя Владимир, хотя и давали его в среднем около тысячи воронежских мальчиков. То же самое касалось имен Иван и Мария.