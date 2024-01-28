Конец морозов: какая погода будет в феврале 2024 в Самаре

По прогнозам метеорологов, в целом февраль 2024 года в России ожидается теплым — на несколько градусов выше климатической нормы. Синоптики также прогнозируют повышенное количество осадков. Резкий перепад температур может доставить хлопот метеочувствительным людям. Рассказываем, какая же погода будет в феврале 2024 года в Самаре.
Погода на первую декаду февраля 2024 в Самаре
По данным сервиса Gismeteo.ru, температура воздуха в первую декаду последнего зимнего месяца в Самаре будет будет «скакать» с −1 до −11 градусов. При этом почти каждый день ожидаются обильные осадки, в том числе и мокрый снег. По ночам будет морозно: −8…-21 градусов. Декада будет пасмурной с редким появлениями солнца.
Погода на вторую декаду февраля 2024 в Самаре
А вторые десять дней февраля в Самаре, напротив, выдадутся сухими и теплыми: −3…-6 градусов днем. Ночью так же комфортный температурный режим: −7…-10 градусов. К концу декады будет несколько полностью ясных дней.
Погода на третью декаду января 2024 в Самаре
В последней декаде месяца температурный режим существенно не изменится. Днем переменная облачность, −3…-9 градусов, ночью −7…-9 градусов. Осадков практически не ожидается. Солнце будет выглядывать чаще.
Традиционно напоминаем, что точность долгосрочного прогноза составляет не выше 60−70%.
Народные приметы, связанные с погодой в январе
Наши предки верили, что холодный февраль — к благоприятному лету. Если в этом месяце много длинных сосулек — к долгой весне, а сильные морозы — к короткой зиме.