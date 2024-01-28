Конец морозов: какая погода будет в феврале 2024 в Самаре

По данным сервиса Gismeteo.ru, температура воздуха в первую декаду последнего зимнего месяца в Самаре будет будет «скакать» с −1 до −11 градусов. При этом почти каждый день ожидаются обильные осадки, в том числе и мокрый снег. По ночам будет морозно: −8…-21 градусов. Декада будет пасмурной с редким появлениями солнца.