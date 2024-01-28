14-летняя Эвелина Габитова стала «Мисс Татарстан — 2024»

В Казани завершился региональный конкурс красоты «Мисс Татарстан — 2024», который принес победу 14-летней Эвелине Габитовой, уроженке Набережных Челнов. Это стало прецедентом в истории конкурса, впервые корону главной красавицы республики забрала столь юная участница.
Титул «Мисс Казань» завоевала 16-летняя Александра Кочергина, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Первой вице-мисс стала 17-летняя Альберта Абдрахманова из Казани.
Финальный конкурс моделей выделялся неожиданными заданиями, включая остроумное продолжение известных афоризмов и рассказ стихотворений. В конкурсе «Мисс Татарстан» участвовали 30 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Победительницы региональных этапов получают право участвовать во Всероссийском конкурсе «Мисс Россия». Однако из-за юного возраста победительница «Мисс Татарстан — 2024» не сможет представить республику на федеральном уровне.
Ранее мы писали, что девушка из Татарстана и выпускница Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова Камилла Гарипова прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Камилла была выбрана из свыше 80 тыс. девушек со всей страны и попала в число 50 претенденток на главную корону, сообщили в телеграм-канале сотрудники ее вуза.