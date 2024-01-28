14-летняя Эвелина Габитова стала «Мисс Татарстан — 2024»

Ранее мы писали, что девушка из Татарстана и выпускница Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова Камилла Гарипова прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Камилла была выбрана из свыше 80 тыс. девушек со всей страны и попала в число 50 претенденток на главную корону, сообщили в телеграм-канале сотрудники ее вуза.