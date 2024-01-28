У Ялты появятся два кубинских города-побратима

Ранее сообщалось, что Никарагуа и Совет министров Крыма планируют подписать план действий в сфере торгово-экономического сотрудничества на 2024−2026 годы. Документ предусматривает сотрудничество в сфере экономики, торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма. В состав российской делегации вошли вице-премьер Крыма Ирина Кивико, а также постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.