У Ялты появятся два кубинских города-побратима

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.
По ее словам, крымская делегация прибыла на Кубу. Павленко рассказала, что был проведен ряд встреч. Так, с российским послом на Кубе Виктором Коронелли обсуждались вопросы сотрудничества.
Готовим два соглашения о побратимстве — с городом Карденас и с Гаваной.
Глава Ялты отметила, что состоялась встреча с руководством обоих городов, на которой обсуждались детали.
Общение с членами правительства столицы республики было настолько душевным, что вместе исполнили «Катюшу» — многие учились в Советском Союзе, были в «Артеке» и сохранили теплые воспоминания о нашей стране.
Павленко добавила, что крымская делегация посетила храм Казанской Божьей Матери, который является самым большим в Латинской Америке. Глава администрации добавила, что этот объект построил Рауль Кастро.
Здесь провели встречу с соотечественниками, проживающими на Кубе. Имели честь передать Отцу Савве книги от Митрополита Крымского Тихона.
Ранее сообщалось, что Никарагуа и Совет министров Крыма планируют подписать план действий в сфере торгово-экономического сотрудничества на 2024−2026 годы. Документ предусматривает сотрудничество в сфере экономики, торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма. В состав российской делегации вошли вице-премьер Крыма Ирина Кивико, а также постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.