Четыре из пяти непищевых товаров, больше всего подорожавших в регионе за год — лекарства

Отметим также, что синупрет попал и на вторую строчку рейтинга товаров, подорожавших за месяц (стал дороже на 9,34%). Возглавил же его шампунь, который вырос в цене на 13,85%. На третьем месте мужские трусы (+8,12%), на четвёртом — детские автомобильные кресла (+7,41%), а замыкает пятёрку афобазол (+7,03%).