Чем ни в коем случае нельзя заниматься в Петров день, 29 января?

— 29 января православная церковь снова чтит святого Петра, одного из двенадцати апостолов Божьих, — напоминает собеседник vlg.aif.ru Светлана Снежина. — Того самого, у которого, согласно легенде, ключи от рая и ключи от ада, и он по деяниям нашим открывает те или иные двери.
В православии установлен не один день, ему посвященный, а несколько — по его деяниям. Так, 29 января вспоминают его в связи с тем, что в это день установлен день поклонения святым веригам апостола Петра.
А дело было так.
Согласно новозаветной книге Деяний святых апостолов, примерно в 42 году апостол Петр по повелению Ирода Агриппы I за проповедь о Христе был заключен в темницу и связан двумя железными цепями. Но ночью накануне суда ангел снял с него цепи и вывел его из темницы.
Вериги эти христиане хранили как самую великую драгоценность. Потом они чудесным образом соединились с теми веригами, в которых Петр ждал своей казни в Мамертинской тюрьме. И 29 января их выносят из алтаря специально построенной церкви Святого Петра в Риме для поклонения народу.
На Руси этого святого очень всегда почитали и все даты, с ним связанные, отмечали. Так что 29 января обязательно шли в церковь, молились о своих чаяниях, просили святого об исцелении, а также о том, чтобы сохранил он жизнь и здоровье всей скотины во дворах, так как Святой Петр издревле почитался в народе как защитник и покровитель ее. И это было очень важно для каждой семьи, потому что от этого зависело ее выживание и благополучие.
В Петров день важно было помолиться святому о сохранении здоровья скотине, а, вернувшись домой из церкви, обязательно почистить во всех хлевах, поменять подстилку, вкусно накормить и сказать доброе слово.
Важно было в этот день также проверить все запасы корма, проверить и перетрясти, чтобы не испортился, чтобы мыши не съели, чтобы понимать, хватит ли его запасов до конца зимы. Чтобы можно было в зависимости от ситуации либо экономить больше, либо докупить где-то, либо — в крайнем случае, продать или зарезать часть скотины, чтобы сохранить жизнь и здоровье оставшейся.
Принято было и запасы в погребах и амбарах проверять, чтобы понимать, чего хватает, чего не очень, что следовало бы закупить или еще муки домолоть или масла сбить. В общем, занимались 29 января делами сугубо житейскими, проверяли хозяйские запасы и планировали их распределение до наступления теплых дней, когда можно будет уже хоть какую-то первую зелень получать и использовать для еды. Готовились потихоньку и к будущему Великому посту, который наступал после Масленицы и длился до Пасхи. И был он самым сложным. И не только потому, что длительный по времени, но и потому что запасов оставалось к этому времени уже не так уж много и разнообразить постный стол становилось все сложнее.
Поэтому в дни, когда еще можно было есть скоромное, готовили в основном из мяса и налегали на молочное — коровы как раз телились и начинали давать молоко. А параллельно с этим старались приготовить постные припасы для более комфортного для семьи времени поста.
Нельзя было 29 января заниматься рукоделием, но можно и нужно было убираться в доме. Считалось, что чем больше мусора наметешь в этот день, тем счастливее и изобильнее будет жизнь. Обязательно нужно было помыть все полки и места хранения припасов.
Приметы дня 29 января:
- если на Петра идет снег, то весна будет полноводной;
- если в этот день метель метет, то лето будет дождливым;
- если 29 января дует северный ветер, то жди похолодания;
- если день выдался морозным, то лето будет жарким.