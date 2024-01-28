Чем ни в коем случае нельзя заниматься в Петров день, 29 января?

Принято было и запасы в погребах и амбарах проверять, чтобы понимать, чего хватает, чего не очень, что следовало бы закупить или еще муки домолоть или масла сбить. В общем, занимались 29 января делами сугубо житейскими, проверяли хозяйские запасы и планировали их распределение до наступления теплых дней, когда можно будет уже хоть какую-то первую зелень получать и использовать для еды. Готовились потихоньку и к будущему Великому посту, который наступал после Масленицы и длился до Пасхи. И был он самым сложным. И не только потому, что длительный по времени, но и потому что запасов оставалось к этому времени уже не так уж много и разнообразить постный стол становилось все сложнее.