Ермак объяснил, почему не запускают автобус из «Храброво» в приморские города

Запуск автобуса из аэропорта «Храброво» в приморские города оказался нерентабельным. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак в комментариях на своей странице «ВКонтакте».
Подписчик поинтересовался, как обстоят дела с запуском пассажирского автобуса их «Храброво» в Светлогорск, Зеленоградск и Пионерский. «Насколько я знаю, все попытки сформировать этот маршрут окончились неудачей из-за его нерентабельности», — отметил Ермак.
По его словам, большинство туристов ездят из аэропорта в приморские города на такси, а местных жителей встречают родственники и друзья.
Я тоже живу в Светлогорске и точно понимаю, почему возникла такая ситуация. Туристы, которые приезжают к нам, пользуются чаще всего такси (с чемоданами удобнее), либо трансфером. Местных встречают в основном на машинах родственники или друзья. Тех, у кого нет ни того, ни другого варианта, не так много, чтобы в течение года загрузить такой маршрут, хотя бы на уровне рентабельности.
В конце 2023 года власти заявили, что планируют субсидировать перевозки из «Храброво» в Светлогорск. До этого проводили три конкурса по выбору перевозчика. Но они на них никто не заявился.
Губернатор Антон Алиханов поручил организовать перевозки из аэропорта в Зеленоградск и Светлогорск во время прямой линии с жителями области. Сейчас на автобусе из «Храброво» можно уехать только в Калининград. По данным на официальном сайте аэропорта, транспорт курсирует каждый день с 7:00 до 21:45.