Ермак объяснил, почему не запускают автобус из «Храброво» в приморские города

Я тоже живу в Светлогорске и точно понимаю, почему возникла такая ситуация. Туристы, которые приезжают к нам, пользуются чаще всего такси (с чемоданами удобнее), либо трансфером. Местных встречают в основном на машинах родственники или друзья. Тех, у кого нет ни того, ни другого варианта, не так много, чтобы в течение года загрузить такой маршрут, хотя бы на уровне рентабельности.