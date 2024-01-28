5G вызывает онкологию — очередной фейк распространяют в соцсетях

В сообщении также говорится, что уровень заболеваемости раком у людей, живущих неподалёку от вышек сотовой связи вчетверо выше нормы, пишет ИА El.kz со ссылкой на StopFake.kz.
Конечно же, это заявление является фейком. В 2022 году Journal of the National Cancer Institute публиковали результаты исследования, в котором принимали участие жительницы Великобритании — миллион женщин. Выяснилось, что никакой связи между использованием мобильного телефона и опухолями головного мозга нет.
В 2019 году на свет появилась конспирологическая теория о 5G — ее сторонники заявляют, что технология создана специально для того, чтобы убивать людей, медленно, но эффективно.
Но у теории есть масштабная логическая дыра — 5G не является новой технологией, которая использовала бы какие-то особенные волны или частоты. 5G — это логическое продолжение предыдущих стандартов связи 3G и 4G.
Никаких доказательств и связей использования сетей нового поколения и вреда организму не выявлено и ВОЗ.
В Казахстане 5G начали внедрять с марта 2023 года — первые станции появились в Алматы и Шымкенте.