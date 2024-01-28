5G вызывает онкологию — очередной фейк распространяют в соцсетях

Конечно же, это заявление является фейком. В 2022 году Journal of the National Cancer Institute публиковали результаты исследования, в котором принимали участие жительницы Великобритании — миллион женщин. Выяснилось, что никакой связи между использованием мобильного телефона и опухолями головного мозга нет.