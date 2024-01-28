Ученые назвали улучшающий настроение фрукт

В исследовании, которое длилось восемь недель, приняли участие 155 взрослых пациентов в низким уровнем витамина С. Они каждый день принимали добавку витамина, плацебо или съедали два киви.
Данный фрукт улучшил настроение и жизнерадостность людей всего за четыре дня. Максимальный эффект наблюдался в дни с 14-го по 16-й. Витамин С улучшил настроение, но незначительно.
Специалисты считают, что результаты исследования продемонстрировали эффективный и доступный способ для людей поддержать их психическое благополучие.