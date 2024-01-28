Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в 14 регионах Казахстана

В Жамбылской области в понедельник днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 29—31 января на юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. 29—31 января ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду, ночью 29 января, сутки 30—31 января порывы 23−28 метров в секунду. В Таразе 29—30 января ночью и утром ожидается туман. 29—30 января временами гололед. 30—31 января ветер юго-западный порывы 15−20 метров в секунду, днем 30 января, сутки 31 января временами 23−28 метров в секунду.