Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в 14 регионах Казахстана

«29 января на западе, юге Акмолинской области ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении в воскресенье.
В Алматинской области в понедельник днем на западе, юге, в горных районах ожидается гололед. На юге, в горных районах временами туман. В Алматы 29 января днем ожидается гололед. Временами туман. В Конаеве 29 января временами ожидается туман.
«29 января в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. В Шымкенте 29 января временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в сообщении.
В Мангистауской области в понедельник на юге, в центре ожидается гололед. В Актау 29 января ожидается гололед.
«29 января на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Карагандае 29 января ночью и утром ожидается туман», — уточняется в информации.
В Кызылординской области в понедельник на юге ожидается днем гололед. Ветер северо-восточный в центре области 15−20 метров в секунду.
«29 января на западе, севере области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный порывы 18 метров в секунду», — проинформировали гидрометеорологи.
В Восточно-Казахстанской области с 21.00 28 января до 21.00 29 января по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
«29 января на севере, западе Костанайской области ожидается туман. В Костанае 29 января ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».
В области Жетісу в понедельник на севере, центре, горных районах временами ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. В Талдыкоргане 29 января временами ожидается туман.
«29 января на юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске 29 января ожидается туман», — предупредили синоптики.
В Жамбылской области в понедельник днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег).