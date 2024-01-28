Умер художественный руководитель театра Комиссаржевской Виктор Новиков

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — сказала она.
Виктор Новиков родился в 1943 г. в городе Пугачев Саратовской области. В 1961—1966 гг. учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (специальность — театровед).
С конца 60-х начал работу театре имени Комиссаржевской в качестве помощника главного режиссера по литературной части, в 1987—1992 гг. был заместителем директора по репертуару и работе с драматургами.
Худруком театра Новиков работал с 1992 г. Был секретарем Союза театральных деятелей России, членом коллегии Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В 1999 г. ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств России». Заслуженный работник культуры РСФСР (1987). Новиков также является лауреатом Художественной премии «Петрополь» за «многолетнюю преданность театру и творческое долголетие».
«Именно Виктору Новикову во времена советской цензуры удавалось “литовать” запрещенные пьесы М. Шатрова, И. Друце. Он открыл театру имя Григория Горина: на нашей сцене состоялся дебют блестящего драматурга, ставшего близким другом Виктора Абрамовича. Прочитывая в год до 600 пьес, Новиков очень скоро стал в своем деле асом. Не случайно лучшие драматурги 1970−1980-х гг. отдавали свои пьесы, в первую очередь, ему», — сообщается на сайте театра.