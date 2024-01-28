Умер художественный руководитель театра Комиссаржевской Виктор Новиков

«Именно Виктору Новикову во времена советской цензуры удавалось “литовать” запрещенные пьесы М. Шатрова, И. Друце. Он открыл театру имя Григория Горина: на нашей сцене состоялся дебют блестящего драматурга, ставшего близким другом Виктора Абрамовича. Прочитывая в год до 600 пьес, Новиков очень скоро стал в своем деле асом. Не случайно лучшие драматурги 1970−1980-х гг. отдавали свои пьесы, в первую очередь, ему», — сообщается на сайте театра.