Три простых совета для тех, кому сложно принимать решения

По словам спикера, когда речь заходит о трудностях в принятии решений, следует обозначить два основных момента — самооценка и ответственность.
— Человек с низкой самооценкой возвышает способности и мнение других, тем самым принижая себя. Если взгляды на какой-либо вопрос расходятся, то неуверенный человек склонен считать, что его взгляд плохой, неправильный. Чем больше неуверенность, тем больше страх ошибки. Ведь возможная ошибка лишь подтвердит, что он не способен ни на что, — пояснила эксперт.
Она уточняет, что неуверенность в себе часто сопровождается когнитивными искажениями, например, как катастрофизация происходящего: последствия возможной ошибки рисуются ужасающими и преувеличенными.
Спасение здесь в том, что надо решить вопрос с ответственностью. Если человек возьмет на себя ответственность за принятие решения — значит он сможет ответить за последствия. Нужно понимать, что последствия бывают не только положительными. Еще одна причина в трудности принятия решений — инфантильная позиция в этом вопросе.
— Во-первых, нужно работать с когнитивными искажениями, катастрофизацией последствий ошибки в решении.
Во-вторых, сместить фокус в вопросе ответственности. Да, с ней приходится отвечать за последствия, но в то же время она несет в себе возможности. Ведь если вы перекладываете ответственность, будьте готовы, что решать будут за вас.
В-третьих, повышать свою самооценку и развивать коммуникабельность, дабы не додумывать за людей самые страшные сценарии того, что они о вас подумают, — говорит психолог.
Не менее интересный момент, когда человек, наоборот, импульсивно принимает решения.
— С одной стороны, если он готов к последствиям решения — почему бы нет? Если решение сопровождается ежеминутным импульсом, было бы неплохо немного замедлиться и дать себе время, — заключает психолог.