Три простых совета для тех, кому сложно принимать решения

— Человек с низкой самооценкой возвышает способности и мнение других, тем самым принижая себя. Если взгляды на какой-либо вопрос расходятся, то неуверенный человек склонен считать, что его взгляд плохой, неправильный. Чем больше неуверенность, тем больше страх ошибки. Ведь возможная ошибка лишь подтвердит, что он не способен ни на что, — пояснила эксперт.