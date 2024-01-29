Студентка красноярского вуза победила в Кубке Ивана Ярыгина

Ханум победила со счетом 2:1 белорусскую спортсменку Алину Шевчук. Это не первые соревнования красноярки. 24-летняя Велиева — чемпионка Европы, России, Гран-При Иван Ярыгин, участница Олимпийских игр в Токио. Выступает за «Академию борьбы имени Дмитрия Миндиашвили» и российскую сборную. Призналась, что всегда будет выступать за РФ в ответ на приглашение в азербайджанскую сборную.