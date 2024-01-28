Глава Минприроды заявил, что у Земли впереди еще 10 000 лет теплого периода

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 000 лет тепла. 10 000 лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 000 лет тепла», — сказал он на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.