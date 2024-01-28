Глава Минприроды заявил, что у Земли впереди еще 10 000 лет теплого периода

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 000 лет тепла. 10 000 лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 000 лет тепла», — сказал он на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.
Заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды отдела географии полярных стран Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Владимир Липенков ответил на вопрос о перспективах Земли, который задал президент Владимир Путин. Он поинтересовался, есть ли шансы «нормально существовать» в ближайшие 10 000 лет.
«Да. Но то, что сказал Александр Александрович, — это касается естественных изменений климата, а мы еще добавляем к этому антропогенное воздействие, которое может усугубить ситуацию», — ответил Липенков, добавив, что температура будет несколько выше комфортной.
Ученый призвал изучать механизмы климатических изменений и подчеркнул, что именно ледяной керн позволяет не просто восстанавливать климатическую историю Земли, но улучшать прогнозы будущих глобальных климатических изменений.