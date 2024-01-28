Туманно и до +9 °C будет в Беларуси на неделе с 29 января по 4 февраля

В пятницу будет до +9 °C. В следующие субботу и воскресенье осадки уменьшатся и станут кратковременными. Затемно прогнозируется от +2 до +7 °C, в середине дня в субботу будет от −1 до +7 °C, в воскресенье — от −1 до +5 °C.