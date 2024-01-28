Туманно и до +9 °C будет в Беларуси на неделе с 29 января по 4 февраля

В начале ближайшей неделе существенных осадков не предвидится, только во вторник ожидаются кратковременные. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, временами сильный порывистый. На отдельных участках дорог образуется гололедица.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут от нуля по западу до −7 °C по востоку.
Днем в эти дни будет до +3 °C. В последнюю среду января прогнозируют переменную облачность. На дорогах сохранится гололедица, местами вероятен слабый гололед. Порывы ветра прекратятся, он станет западным, юго-западным, умеренным. Ночная температура воздуха опустится до −5 °C, днем по-прежнему будет до +3 °C.
В четверг жители и гости страны рискуют попасть под мокрый снег и дождь. Ветер вновь усилится. В темное время суток ожидается от −3 до +3 °C, максимальная дневная температура повысится на один градус.
В пятницу будет до +9 °C. В следующие субботу и воскресенье осадки уменьшатся и станут кратковременными. Затемно прогнозируется от +2 до +7 °C, в середине дня в субботу будет от −1 до +7 °C, в воскресенье — от −1 до +5 °C.