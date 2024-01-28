Простой способ избежать болезни Альцгеймера назвали в Минздраве

Напомним, по данным ВОЗ, каждые 3 секунды один человек на планете Земля заболевает болезнью Альцгеймера. В настоящее время этим заболеванием страдают более 50 миллионов человек на Земле. К 2030 году эта цифра может превысить 65 миллионов человек.