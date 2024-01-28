Дорогая красная икра оказалась испорченной и ненатуральной: ANSA предупреждает об опасном для здоровья продукте, который продают в Молдове через интернет

В связи с этим ANSA направило петиции потребителей в Генеральный инспекторат полиции, и сотрудники правоохранительных органов установили личности мошенников, продававших искусственную и просроченную красную икру в Интернете. На виновных были составлены официальные протоколы и наложены штрафы в размере до 4 500 леев. Чтобы исключить риск приобретения контрафактной продукции, ANSA рекомендует потребителям покупать продукты питания только в авторизованных торговых точках. Представители ANSA отметили, что в настоящее время в Молдове насчитывается 24 уполномоченных экономических агента, имеющих право на импорт рыбы и рыбной продукции.