Бездомные животные нападают на людей: почему это происходит и как защититься

Животные нападают на людей. Независимо от возраста и пола. И хорошо, если помощь окажется рядом. Как, например, в российском Новосибирске, когда большой пес напал на девочек. Хотя иногда такие встречи заканчиваются смертью. Бывают случаи, когда в одночасье четвероногие друзья могут стать хладнокровными убийцами. Покусать человека может любой пес вне зависимости от породы. Под прицелом бездомных собак, как правило, те, кто особенно их боится. Ведь животные хорошо чувствуют страх. Возможно ли избежать конфликт и увернуться, например, от стаи собак?