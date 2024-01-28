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Бездомные животные нападают на людей: почему это происходит и как защититься

Животные нападают на людей. Независимо от возраста и пола. И хорошо, если помощь окажется рядом. Как, например, в российском Новосибирске, когда большой пес напал на девочек. Хотя иногда такие встречи заканчиваются смертью. Бывают случаи, когда в одночасье четвероногие друзья могут стать хладнокровными убийцами. Покусать человека может любой пес вне зависимости от породы. Под прицелом бездомных собак, как правило, те, кто особенно их боится. Ведь животные хорошо чувствуют страх. Возможно ли избежать конфликт и увернуться, например, от стаи собак?

Звериный оскал, леденящий кровь, — часто это отнюдь не метафора. Бездомные собаки насмерть загрызли ребенка в Оренбурге, в Ухте стая растерзала женщину на глазах у супруга, в Чите и вовсе дела собачьи стали главной проблемой. Из-за террора городские власти были вынуждены ввести так называемый комендантский час.

В Беларуси подобные трагедии большая редкость. Но проблема бездомных все же остается. В одиночку не ходить — не так давно это правило старались соблюдать жители Колодищ и нескольких деревень под Лидой. Собачьи проблемы разделили людей на два лагеря: одни за истребление опасных беспризорников (ради безопасности любые методы подходят), другие напоминают о гуманном отношении к братьям меньшим.

В прошлом году, кстати, принят законопроект «Об ответственном обращении с животными». Некоторые его пункты касаются и четвероногих бездомных.

Животные нападают на людей. Независимо от возраста и пола. И хорошо, если помощь окажется рядом. Как, например, в российском Новосибирске, когда большой пес напал на девочек. Хотя иногда такие встречи заканчиваются смертью.

Бывают случаи, когда в одночасье четвероногие друзья могут стать хладнокровными убийцами. Покусать человека может любой пес вне зависимости от породы. Под прицелом бездомных собак, как правило, те, кто особенно их боится. Ведь животные хорошо чувствуют страх. Возможно ли избежать конфликт и увернуться, например, от стаи собак?

Универсального алгоритма действий, который бы касался всех ситуаций, уверяют кинологи, нет. И, пожалуй, совет сохранять спокойствие в этом случае не работает. Да, маленькая собака, может, и не обидит. А вот существенный урон нанесут псы весом более 25 кг. Тут чем больше голова и пасть, тем хват сильнее.

Так в чем причина появления бесхозных животных? Зоозащитники выделяют сразу несколько — высокая рождаемость и беспечность хозяев, когда, наигравшись с собакой или котом, их просто выбрасывают за дверь. А дальше как повезет: выживет ли по законам улицы? Только вот статистика печальна и сурова. В Беларуси за год отловили тысячи животных.

несчастный случай