Бездомные животные нападают на людей: почему это происходит и как защититься

Звериный оскал, леденящий кровь, — часто это отнюдь не метафора. Бездомные собаки насмерть загрызли ребенка в Оренбурге, в Ухте стая растерзала женщину на глазах у супруга, в Чите и вовсе дела собачьи стали главной проблемой. Из-за террора городские власти были вынуждены ввести так называемый комендантский час.
В прошлом году, кстати, принят законопроект «Об ответственном обращении с животными». Некоторые его пункты касаются и четвероногих бездомных.
Животные нападают на людей. Независимо от возраста и пола. И хорошо, если помощь окажется рядом. Как, например, в российском Новосибирске, когда большой пес напал на девочек. Хотя иногда такие встречи заканчиваются смертью.
Бывают случаи, когда в одночасье четвероногие друзья могут стать хладнокровными убийцами. Покусать человека может любой пес вне зависимости от породы. Под прицелом бездомных собак, как правило, те, кто особенно их боится. Ведь животные хорошо чувствуют страх. Возможно ли избежать конфликт и увернуться, например, от стаи собак?
Так в чем причина появления бесхозных животных? Зоозащитники выделяют сразу несколько — высокая рождаемость и беспечность хозяев, когда, наигравшись с собакой или котом, их просто выбрасывают за дверь. А дальше как повезет: выживет ли по законам улицы? Только вот статистика печальна и сурова. В Беларуси за год отловили тысячи животных.