В Молдове будет серо и неуютно, не спешите прятать зимние вещи: Метеорологи опять сообщают о морозах

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 29 января 2024, утро в центральных районах Молдовы будет морозным — минус 1−2 градуса.
Днём температура повысится до 3−4 градусов тепла.
К вечеру начнёт холодать, и ночью температурные показатели снизятся до минус 4 градусов.
На севере республики 29 января днём — около 0, ночью до минус 7 градусов.
На юге днём — 4 градуса тепла, ночью — минус 2 градуса.
Вероятность осадков минимальная.
Ветер лёгкий — 5−14 км/ч.
В последующие сутки погода днём существенно не изменится, а ночью понизится до минус 7 градусов.