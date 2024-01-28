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В Молдове будет серо и неуютно, не спешите прятать зимние вещи: Метеорологи опять сообщают о морозах

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 29 января 2024.
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 87% 749 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник, 29 января 2024, утро в центральных районах Молдовы будет морозным — минус 1−2 градуса.

Днём температура повысится до 3−4 градусов тепла.

К вечеру начнёт холодать, и ночью температурные показатели снизятся до минус 4 градусов.

На севере республики 29 января днём — около 0, ночью до минус 7 градусов.

На юге днём — 4 градуса тепла, ночью — минус 2 градуса.

Вероятность осадков минимальная.

Ветер лёгкий — 5−14 км/ч.

В последующие сутки погода днём существенно не изменится, а ночью понизится до минус 7 градусов.