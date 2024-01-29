Что можно и нельзя делать в Петров день 29 января, который называют самый морозный день

По традиции, в указанный день проверяли запасы корма у скота. Именно по этой причине апостола Петра называли покровителем домашних животных. К слову, если в погребе к 29 января ничего не оставалось, то туда переносили немного заготовок из другого места, чтобы семья жила в достатке целый год.