Что можно и нельзя делать в Петров день 29 января, который называют самый морозный день

Православная церковь 29 января вспоминает ученика Иисуса Христа — Петра. В народе отмечают Петров день. Есть название день Петра-полукорма, так как к данному периоду скот съедал половину заготовленного корма. Интересно, что 29 января считался самым морозным днем в году.
Что нельзя делать 29 января
Запрещено грубо обращаться с домашними животными. Кроме того, нельзя лениться. В день Петра старались вымести из дома как можно больше мусора. Согласно приметам, вместе с ним можно избавиться от неприятностей. Не рекомендуется ругаться, сплетничать, а также провоцировать ссоры.
Что можно делать 29 января
По традиции, в указанный день проверяли запасы корма у скота. Именно по этой причине апостола Петра называли покровителем домашних животных. К слову, если в погребе к 29 января ничего не оставалось, то туда переносили немного заготовок из другого места, чтобы семья жила в достатке целый год.
Согласно приметам, если дует сильный ветер, то ждали мороз. В том случае, если 29 января очень холодно, то лето выдастся жарким. Если курица стоит на одной ноге, то это предупреждает о сильных морозах.