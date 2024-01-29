Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 января

Численность населения сократилась в Хабаровском крае. По данным Росстата, в регионе стало практически на пять тысяч человек меньше. Сейчас в крае живут, 1,3 миллиона человек, 83% из которых — в городе. В селах находятся порядка 200 тысяч человек, что чуть больше 16%.