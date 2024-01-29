Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 января

Еще одного тигра, который нападал на собак, отловили в Хабаровском крае. Он не давал покоя жителям Амурского района. Охотоведы пытались отследить его почти неделю: он кочевал по разным населенным пунктам. За четыре дня он уничтожил четыре собаки, утащив еще одну с собой.
В Комсомольске-на-Амуре загорелось кафе «Баку». Причина пожара пока непонятна, на место отправились пожарные расчеты. Пострадавших, к счастью, не зарегистрировано. Но произошедшим заинтересовалась городская прокуратура. Она контролирует проверку, которую начали в пожарном надзоре.
Численность населения сократилась в Хабаровском крае. По данным Росстата, в регионе стало практически на пять тысяч человек меньше. Сейчас в крае живут, 1,3 миллиона человек, 83% из которых — в городе. В селах находятся порядка 200 тысяч человек, что чуть больше 16%.