Ботанический сад Амурска взял на работу пушистую сотрудницу Люсю

— Люсю около трех лет назад в лесу нашел рыбак, пожалел, принес домой. А его супруга — как раз сотрудница нашего ботанического сада. Так она у нас и появилась. Тогда она уже не была совсем маленьким котенком, скорее, подростком. Первое время никого к себе не подпускала, «колючая» была. Сейчас добрая, ласковая. Но все равно очень самостоятельная, себе на уме, — рассказали сотрудники амурского ботанического сада. В ботаническом саду Люся не скучает. То отправится на работу — ловить мышей, то посетителей встречает, то играет с сотрудниками. За хорошую службу Люся большой зарплаты не требует. Достаточно кормить пару раз в день, да пузико чесать.