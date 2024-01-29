Китайские контейнеры нашли удобный путь во Владивосток

В 2023 году отмечен рост морских контейнерных перевозок через порт Владивосток в направлении портов Азии, в первую очередь на китайском направлении. В 2024 году планируется запуск новых регулярных сервисов в страны Юго-Восточной Азии, сообщает ИА PrimaMedia.
Транспортная группа FESCO в прошлом году увеличила объем контейнерных перевозок сервисом FESCO China Express Line (FCXP), связывающим порт Владивосток с портами Китая, на 7% по сравнению с показателем 2022 года — до 218 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Сервис обслуживается собственным флотом FESCO, а его общая провозная способность составляет 4,4 тысячи TEU в неделю. В 2023 году FESCO расширила географию FCXP, добавив прямые судозаходы в китайские порты Ляньюньган, Нанша, Далянь и Шаньтоу.
Объем перевозок на линии из Владивостока во вьетнамские порты Хайфон и Хошимин FESCO Vietnam Direct Line (FVDL) в 2023 году превысил 28 тысяч TEU, что в 2,4 раза больше показателя 2022 года. Поставив на FVDL в 2023 году третий контейнеровоз, FESCO увеличила частоту отправок во Вьетнам с ежемесячных до еженедельных.
В 2023 году FESCO организовала во вьетнамском порту Хошимин логистический хаб, с помощью которого консолидирует контейнерные грузы из стран Юго-Восточной Азии (Таиланда, Малайзии и других) и затем отправляет их в Россию линией FVDL.
Благодаря расширению агентской сети в 2023 году FESCO также запустила регулярные морские контейнерные сервисы из Бангладеш и Мьянмы во Владивосток с трансшипментом в портах КНР и Вьетнама.
«Видя востребованность наших морских внешнеторговых сервисов как со стороны иностранных, так и российских грузоотправителей, в 2024 году мы планируем продолжить работу по увеличению вместимости ключевых контейнерных линий группы. В первую очередь из портов Китая и Вьетнама во Владивосток. А также будем прорабатывать запуск новых регулярных сервисов в страны Юго-Восточной Азии», — прокомментировал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.
FESCO (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В группу входят «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, основная стивидорная компания в порту «Владивосток»), интермодальный оператор «Феско интегрированный транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «Феско Транс». Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.