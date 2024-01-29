Китайские контейнеры нашли удобный путь во Владивосток

Объем перевозок на линии из Владивостока во вьетнамские порты Хайфон и Хошимин FESCO Vietnam Direct Line (FVDL) в 2023 году превысил 28 тысяч TEU, что в 2,4 раза больше показателя 2022 года. Поставив на FVDL в 2023 году третий контейнеровоз, FESCO увеличила частоту отправок во Вьетнам с ежемесячных до еженедельных.