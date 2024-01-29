С высоты птичьего полета: Олег Кожемяко показал, как расчищают русло реки в Приморье

Хороший темп набрали спасатели в Спасске-Дальнем по расчистке и расширению русла реки Спасовка, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом в свое ТГ-канале (18+) рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава региона показал сам процесс с высоты птичьего полета. По его словам, работы длятся месяц, и за это время было сделано многое.
«Продолжим в таком же темпе вплоть до апреля, пока не оттаял грунт и тяжелая техника может работать», — поделился Олег Кожемяко.
Напомним, что 22 января тяжелая техника приступила к к расчистке рек для защиты от паводков в Уссурийске на реке Раковка. Грунт из реки спасатели вывозят на территорию у Солдатского озера, чтобы сделать насыпи, которые будут удерживать определенный уровень воды. Это защитит муниципалитет от паводка пока не построят дамбу.
На территории региона закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков.