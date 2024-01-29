С высоты птичьего полета: Олег Кожемяко показал, как расчищают русло реки в Приморье

Напомним, что 22 января тяжелая техника приступила к к расчистке рек для защиты от паводков в Уссурийске на реке Раковка. Грунт из реки спасатели вывозят на территорию у Солдатского озера, чтобы сделать насыпи, которые будут удерживать определенный уровень воды. Это защитит муниципалитет от паводка пока не построят дамбу.