Названы часы максимального удара снегопада во Владивостоке — уже на днях

Так, 31 января, в среду, в столицу ДФО нагрянет мощный снегопад. Начнется он с 4:00 часов утра и с этого времени до 7:00 ожидается самый мощный удар, затем осадки будут уменьшаться, но все же продолжаться вплоть до 17:00 часов вечера.