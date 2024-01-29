Названы часы максимального удара снегопада во Владивостоке — уже на днях

Названы часы максимального удара снегопада во Владивостоке. Как отмечают на метеорологическом портале Gismeteo, осадки в виде снега ожидаются уже на днях, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, 31 января, в среду, в столицу ДФО нагрянет мощный снегопад. Начнется он с 4:00 часов утра и с этого времени до 7:00 ожидается самый мощный удар, затем осадки будут уменьшаться, но все же продолжаться вплоть до 17:00 часов вечера.
Температура воздуха в этот день будет держаться на уровне от −5 до — 8 градусов.
Приморцев просят отслеживать актуальные прогнозы, а самое главное — учитывать обстановку на дорогах.