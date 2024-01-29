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У Некрасовского рынка во Владивостоке строят насосную для важного объекта

Станция будет обеспечивать теплом новый музейно-театральный комплекс на Орлиной сопке.
Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке между Некрасовским рынком и путепроводом началось строительство тепловой насосной станции для обслуживания музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке.

Место стройки огорожено забором, установлена бытовка для строителей, организован заезд для техники. Уже смонтировали несколько элементов металлокаркаса будущего здания. Паспорта объекта в пределах строительной площадки не видно.

На кадастровой карте участок не имеет номера, обозначена лишь граница проекта межевания. Она была утверждена постановлением мэрии после утверждения документации по планировке и межеванию территории для размещения музейно-театрально комплекса.

Практически на месте нынешней стройки летом прошлого года укладывали трубы коммуникаций к комплексу на Орлиной сопке. Из-за чего была закрыта для движения автотранспорта часть Партизанского проспекта.

Ранее по данным МЦУ Владивостока, администрация города выдала разрешение на строительство в этом районе универсального магазина, но в декабре 2023-го из-за протеста прокуратуры его отменила.

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