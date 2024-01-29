Сомнительные маринованные яйца и мясо пытались завезти в Хабаровск из Китая

Сотрудники управления Россельхознадзора пресекли ввоз в Хабаровский край сомнительной продукции. Через пункт пропуска «Покровка» кто-то пытался завезти маринованные яйца и мясные товары. Всего попыток было две.
Например, 18 января на границе поймали китайца с двумя килограммами колбасы и сосисок. Документов, которые бы подтвердили, что продукты безопасны, при себе у него не было.
А 23 января у другого китайца в карманах нашли 84 маринованных куриных яйца. Сопроводительных документов на них у него тоже не было.
— Животноводческая продукция без документов представляет угрозу заноса и распространения возбудителей заразных болезней животных, включая болезни, общие для человека и животных, — сообщили представители Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Потенциально опасные продукты были возвращены в Китай.