В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −26 градусов

На этой неделе в Красноярске будет прохладно, потеплеет только к выходным.
В понедельник температура составит −14 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет порывистым. Ночью прогнозируется −22 градуса.
Во вторник температура воздуха опустится до −16 градусов днем, а также до −22 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет слабый.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −16 градусов, а ночью она опустится до −26. Будет солнечно, без осадков и ветра.
В четверг синоптики обещают до −12 градусов днем, а также −23 градуса ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер слабый.
В пятницу столбик термометра опустится до −8 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −17 градусов.