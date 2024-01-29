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В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −26 градусов

Прогноз составили городские синоптики Apple Weather.
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 748 мм рт. ст. +11°
Зима
Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в Красноярске будет прохладно, потеплеет только к выходным.

В понедельник температура составит −14 градусов днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет порывистым. Ночью прогнозируется −22 градуса.

Во вторник температура воздуха опустится до −16 градусов днем, а также до −22 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер будет слабый.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −16 градусов, а ночью она опустится до −26. Будет солнечно, без осадков и ветра.

В четверг синоптики обещают до −12 градусов днем, а также −23 градуса ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер слабый.

В пятницу столбик термометра опустится до −8 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −17 градусов.