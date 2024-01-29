Жителям Хабаровского края проиндексируют социальные и страховые пенсии на 7,4%

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тысяч рублей и составит более 630 тысяч рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тысяч рублей, до 833 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.