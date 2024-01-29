Жителям Хабаровского края проиндексируют социальные и страховые пенсии на 7,4%

С 1 февраля Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат, которые получают жители Хабаровского края и Еврейской автономной области. Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки. Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других жителей края и ЕАО, пользующихся правом на федеральные льготы. Все они дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.
В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тысяч рублей и составит более 630 тысяч рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тысяч рублей, до 833 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.
Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Все эти выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на те же 7,4%.