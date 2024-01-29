Повязали массово: крупные рейды на дорогах Приморья — кто жестко попал

В частности, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что на маршрутах работали транспортные средства, не оборудованные тахографами. Выявлены нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Водителями допускались такие нарушения Правил дорожного движения, как неподача сигнала перед началом маневра, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, использование во время движения транспортного средства телефона.