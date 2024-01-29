Повязали массово: крупные рейды на дорогах Приморья — кто жестко попал

Госавтоинспекцией Приморского края подведены итоги профилактического мероприятия «Автобус». Сотрудниками ведомства проверено 498 транспортных средств, работающих на маршрутных пассажирских перевозках. По результатам проверок к административной ответственности привлечены 104 водителя, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения, а также 30 должностных лиц и 1 юридическое лицо, не обеспечившие контроль над обеспечением безопасности пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.
В частности, сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что на маршрутах работали транспортные средства, не оборудованные тахографами. Выявлены нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. Водителями допускались такие нарушения Правил дорожного движения, как неподача сигнала перед началом маневра, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, использование во время движения транспортного средства телефона.
Безопасность общественного транспорта находится на особом контроле региональной Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства напоминают: сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения, круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных органов внутренних дел по телефону 02 (со стационарных телефонов), или 102, 112 (с мобильных средств связи).