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Похолодание до −25 градусов ожидается 30 января в Новосибирской области

Морозы придут ночью.
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 748 мм рт. ст. +11°

На Новосибирск и область надвигается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

В понедельник, 29 января, днем в Новосибирске будет −11, −13 с понижением в течение дня. Ожидаются переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.

В Новосибирской области днем температура воздуха составит −10, −20 градусов. Утром возможна изморозь в отдельных районах, днем — переменная облачность и гололедица на дорогах.

В ночь на вторник, 30 января, в Новосибирской области столбик термометр опустится до −20, −25 градусов. Днем будет −11, −16 градусов, в отдельных районах — снег.

Напомним, на этой неделе новосибирцев предупредили о температурных качелях.