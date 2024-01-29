Похолодание до −25 градусов ожидается 30 января в Новосибирской области

На Новосибирск и область надвигается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.
В понедельник, 29 января, днем в Новосибирске будет −11, −13 с понижением в течение дня. Ожидаются переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Новосибирской области днем температура воздуха составит −10, −20 градусов. Утром возможна изморозь в отдельных районах, днем — переменная облачность и гололедица на дорогах.
В ночь на вторник, 30 января, в Новосибирской области столбик термометр опустится до −20, −25 градусов. Днем будет −11, −16 градусов, в отдельных районах — снег.
Напомним, на этой неделе новосибирцев предупредили о температурных качелях.