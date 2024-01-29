Почему в Хабаровске пока буксует гаражная амнистия

Кто сможет узаконить свои права на гараж и что для этого требуется? ИА «Хабаровский край сегодня» разбирается с заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Хабаровскому краю Екатериной Кондратьевой. — С 1 сентября 2021 года в России заработал закон о «гаражной амнистии». Она вызвана тем, что у владельцев гаражей нет документов как о предоставлении земельных участков для строительства этих сооружений, так и на сами строения. Юридически владельцы не имеют права ни продавать, ни покупать, ни дарить или оставлять их в наследство. С принятием закона у людей появилась возможность оформить их в собственность и приобрести участок под ними.