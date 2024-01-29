Почему в Хабаровске пока буксует гаражная амнистия

В Хабаровском крае, как и во всей стране, продолжается «гаражная амнистия», она продлится до 1 сентября 2026 года. Осталось не так много времени, чтобы оформить гараж и получить землю в собственность под ним по упрощенной схеме.
Кто сможет узаконить свои права на гараж и что для этого требуется? ИА «Хабаровский край сегодня» разбирается с заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Хабаровскому краю Екатериной Кондратьевой. — С 1 сентября 2021 года в России заработал закон о «гаражной амнистии». Она вызвана тем, что у владельцев гаражей нет документов как о предоставлении земельных участков для строительства этих сооружений, так и на сами строения. Юридически владельцы не имеют права ни продавать, ни покупать, ни дарить или оставлять их в наследство. С принятием закона у людей появилась возможность оформить их в собственность и приобрести участок под ними.
В Хабаровском крае за время действия «амнистии» зарегистрирован всего 281 гараж. При этом на кадастровом учете стоит более 12,7 тысячи гаражей без прав. Количество существующих, но не оформленных в установленном порядке, значительно превышает число учтенных в ЕГРН.
— Екатерина Ивановна, как попасть под «амнистию»?
— Под «амнистию» подпадают гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 31 декабря 2004 года. Речь идет, в первую очередь, о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Строения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов, то есть иметь с другими гаражами общие стены, крышу, фундамент и коммуникации. Гараж может быть отдельно стоящим, но обязательно капитальным строением.
Не подпадают под действие нынешней «амнистии» гаражи, возведенные как пристройки к индивидуальным жилым домам, предназначенные для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности государственных органов; гаражи, расположенные в подземных этажах многоквартирных домов, а также построенные в рамках Закона об участии в долевом строительстве.
Владельцы таких гаражей оформляют в собственность прежде всего земельный участок, а уже потом сам гараж. Земля, на которой расположен объект, должна находиться в ведении государства. Если выяснится, что гараж для машины возведен на участке, который кому-то уже принадлежит, его не зарегистрируют. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисах.
— Почему тех, кто воспользовался «амнистией», так мало? С какими трудностями сталкиваются владельцы гаражей?
— Трудности при оформлении недвижимости опять же типичны для всех регионов. Это отсутствие документов как о предоставлении земельных участков для строительства, так и на сами гаражи. Если, к примеру, у вас есть справка о выплате пая в ЖСК, замечательно! Но иногда этих первичных документов нет. Тогда можно предоставить любые другие документы, подтверждающие длительное добросовестное пользование боксом.
— А если никаких документов не осталось?
— Ну что-то же должно быть! Если их нет, возникает вопрос: вы их потеряли или их у вас никогда и не было? Нужные сведения можно поискать в архивах, в местных администрациях. Однако если вы купили гараж, что называется, с рук, получив лишь расписку в получении денег, это не документ.
— Представим ситуацию, что первый владелец гаража уже умер, какие права у его наследников или у тех, кто купил его?
— «Гаражная амнистия» позволит им узаконить недвижимость. Это касается и тех, кто приобрел такой гараж по соглашению, в том числе по возмездным сделкам.
— Екатерина Ивановна, объясните, что еще стало камнем преткновения?
— Владельцы гаражей столкнулись с тем, что оформление документов стоит денег. Так, подготовка технического и межевого планов обходится по 15 тысяч рублей, то есть уже 30 тысяч рублей. И потом, надо предоставить схему расположения земельного участка. Кто-то это может сделать сам, а кому-то нужна помощь специалиста, значит дополнительные расходы. И хотя это несоизмеримые суммы со стоимостью недвижимости, для кого-то они принципиально важны.
Тормозит «амнистию» и то, что закон до определенного момента запрещал образовывать земельные участки под гаражно-строительными кооперативами, если утвержден проект планировки в определенном квартале. Это касается городов, в частности Хабаровска. Во всех крупных городах утверждены такие планы, и чаще всего гаражи туда явно не вписывались.
Поэтому в Хабаровске никто и не оформил ни одного гаража. Это активно делают в Вяземском, Совгаванском, Комсомольском районах, районе имени Лазо. Однако в сентябре вышли поправки, которые разрешают даже при наличии плана межевания города оформлять землю под гаражами. Возможно, ситуация изменится..
— Гаражи неоформленные — это одна история, а установленные самовольно — совсем другая. Каковы перспективы у них?
— Для самостроев и самозахватов амнистия не предусмотрена: в предоставлении участка им будет отказано. Откажут в регистрации и владельцам гаражей, построенных позже 2004 года, или тем, кто не найдет хоть каких-то документов, подтверждающих право на эту недвижимость. Если земельный участок является ограниченным в обороте, его предоставят не в собственность, а в аренду. При этом арендная плата должна быть не выше размера земельного налога за такой участок.
В законе оговаривается, что граждане, которые пользуются гаражами или являются их собственниками, вправе использовать земельные участки общего пользования для прохода и проезда к своему гаражу свободно и без взимания платы. Никто не вправе выставлять какие-либо кордоны и взимать мзду за возможность автолюбителей попасть на место стоянки своей машины.
— А как быть с некапитальными строениями: блок-комнатами и металлическими коробками?
— Некапитальные гаражи не являются объектами капитального строительства, поэтому не подлежат кадастровому учету и права на них не регистрируются. Они могут размещаться на основании утвержденной муниципалитетом схемы без предоставления земельного участка в собственность и за плату.
При этом региональные власти могут определить категории льготников, которые вправе использовать землю для установки некапитальных гаражей бесплатно. В частности, это могут делать инвалиды, им дано право вне очереди получать участки для строительства гаражей и размещения некапитальных строений или стоянки своего транспорта около дома.
— Подскажите, с чего начать, куда людям следует обращаться?
— Всем владельцам гаражей, которые пока так и не оформлены, следует обратиться в свою районную администрацию или в МФЦ с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом в собственность..
Орган местного самоуправления на основании документов примет решение о регистрации права собственности участка и гаража или отказе. И помните: если в 2026 году «амнистия» не будет продлена, доказывать свое право на гараж придется уже через суд.