В России предлагают вернуть ясли советского формата

«Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали, дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь. Не все российские женщины могут нанять няню или оставить ребенка бабушке, свекрови, сестре», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».