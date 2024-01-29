Во Владивостоке отметят Восточный Новый год

В 12:00 мастера активного долголетия проведут для всех желающих мастер-класс по восточной гимнастике цигун.
В 12:30 организаторы приглашают семейные команды преодолеть спортивный лабиринт по заданному маршруту. На финише команда получает «Яйцо дракона» и диплом участника.
С 14:30 до 16:30 в небо над площадью взлетят воздушные змеи. Для всех желающих пройдет мастер-класс по их запуску.
В 19:00 стартует концертная программа «Восточный Новый год». Планируется яркое выступление «Catchers Groove», а также файер-программа «Танец огня — игра пламени» Владислава Бризицкого. Закончится программа в 21:00.
Работа катка, горки и фудгородка на центральной площади Владивостока продлена до 10 февраля включительно. Такое решение принято по инициативе главы города Константина Шестакова.
К разбору городка приступят с 11 февраля, новогоднюю елку начнут убирать с 29 января, отмечает пресс-служба мэрии.