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Во Владивостоке отметят Восточный Новый год

10 февраля на центральной площади Владивостока будет организована праздничная торговля, дегустация китайского чая, работа катка и горки.
Новый год, ВДНХ
Источник: РИА "Новости"

В 12:00 мастера активного долголетия проведут для всех желающих мастер-класс по восточной гимнастике цигун.

В 12:30 организаторы приглашают семейные команды преодолеть спортивный лабиринт по заданному маршруту. На финише команда получает «Яйцо дракона» и диплом участника.

С 14:30 до 16:30 в небо над площадью взлетят воздушные змеи. Для всех желающих пройдет мастер-класс по их запуску.

В 19:00 стартует концертная программа «Восточный Новый год». Планируется яркое выступление «Catchers Groove», а также файер-программа «Танец огня — игра пламени» Владислава Бризицкого. Закончится программа в 21:00.

Работа катка, горки и фудгородка на центральной площади Владивостока продлена до 10 февраля включительно. Такое решение принято по инициативе главы города Константина Шестакова.

К разбору городка приступят с 11 февраля, новогоднюю елку начнут убирать с 29 января, отмечает пресс-служба мэрии.