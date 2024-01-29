Тепло, но скользко: прогноз погоды на неделю в Свердловской области

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до −13, −18 градусов, при прояснении до −23. Днем температура воздуха вновь повысится до −7, −12. Ветер западный, юго-западный, 3−8 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица.