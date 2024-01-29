Тепло, но скользко: прогноз погоды на неделю в Свердловской области

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до −13, −18 градусов, при прояснении до −23. Днем температура воздуха вновь повысится до −7, −12. Ветер западный, юго-западный, 3−8 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица.
На среду свердловский Гидрометцентр обещает −9, −14 градусов ночью и −5, −10 — днем. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 3−8 м/с. Аналогичные температуры продержатся до конца недели.
В Екатеринбурге сегодня, 29 января, днем −7, −9 градусов, ветер западный, 2−7 м/с. Ночью температура опустится до −13, −15 градусов, а днем вторника вновь вернется на отметку −7, −9. В среду ожидается ночью −9,-11 градусов, днем −5, −7.