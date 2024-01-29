Снежный циклон обрушится на Владивосток: осадки будут идти 17 часов

Согласно данным портала gismeteo.ru, ухудшение погоды ожидается 31 января. Во Владивостоке прогнозируют выпадение осадков до 2,3 мм. Температура воздуха будет в пределах −12…-6 градусов. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 16 м/с.