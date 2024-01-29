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Снежный циклон обрушится на Владивосток: осадки будут идти 17 часов

ВЛАДИВОСТОК, 29 января, ФедералПресс. На наступившей неделе в Приморье ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, осадки вероятны в последний день января.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст. +7°
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Источник: РИА "Новости"

«31 января в Приморском крае пройдет снег и усилится ветер. 1 февраля ожидается холодная и очень ветреная погода», — передает «Маглипогода».

Согласно данным портала gismeteo.ru, ухудшение погоды ожидается 31 января. Во Владивостоке прогнозируют выпадение осадков до 2,3 мм. Температура воздуха будет в пределах −12…-6 градусов. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 16 м/с.

Холодно будет и в четверг, 1 февраля. По прогнозу синоптиков, ветер продолжит усиливаться, а температура воздуха понизится до 16 градусов мороза.

По данным сайта windy.com, снег во Владивостоке начнется около трех часов ночи 31 января и будет идти до вечера.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в последние дни января в Приморье ожидается спокойная погода. В некоторых районах края возможен небольшой снег. Днем температура воздуха будет достигать местами плюсовых значений.