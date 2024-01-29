В Краснобродском водитель на «Лексусе» сбил двух маленьких детей

Установлено, что водитель «Лексуса RХ300» поехал на красный сигнал светофора и наехал на двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один ребёнок залетел под машину — есть видео очевидцев, на котором люди достают мальчика из-под автомобиля. В итоге 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку госпитализировали с травмами. Свидетели ДТП также пишут в соцсетях, что водитель был лишён прав.