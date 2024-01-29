В Краснобродском водитель на «Лексусе» сбил двух маленьких детей

Как сообщает полиция Кузбасса, в Прокопьевске возбудили уголовное дело по факту ДТП с несовершеннолетними. Происшествие случилось накануне около 16 часов на ул. Комсомольской в пгт. Краснобродский.
Установлено, что водитель «Лексуса RХ300» поехал на красный сигнал светофора и наехал на двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один ребёнок залетел под машину — есть видео очевидцев, на котором люди достают мальчика из-под автомобиля. В итоге 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку госпитализировали с травмами. Свидетели ДТП также пишут в соцсетях, что водитель был лишён прав.
Полицейские составили в отношении нарушителя протоколы по нескольким статьям административного кодекса, а следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По ней мужчину может ждать до двух лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.