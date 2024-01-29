Навага с Русского, корюшка с Де-Кастри: обзор «рыбных» мест Владивостока

Корюшка и навага — излюбленная сезонная рыба для приморцев. За ней на лед выходят рыбаки, а те, кто не хочет мерзнуть на льду, идут в магазины. Журналисты ИА PrimaMedia узнали где, какого качества и самое главное за какую цену можно «поймать» корюшку или навагу на рынках и в торговых точках Владивостока.
В супермаркетах Владивостока удалось найти практически самую дешевую навагу, однако, рыба эта выглядит не слишком презентабельно. Упакована она в небольшие брикеты под толстым слоем упаковочной пленки и немного потеряла товарный вид. Так, в «Реми» стоимость наваги 79,79, а в «Самбери» — 99,98 рублей за кг. Корюшка в «Самбери» заморожена блоками, после порублена на небольшие куски — предлагают морской «деликатес» почти по 240 рублей за кг.
На рынках Владивостока рыба выглядит намного лучше, ее можно выбрать по месту вылова и цене. Найти можно даже парную навагу и корюшку, которая еще несколько дней назад плавала в море.
Цена корюшки гораздо выше наваги. Писуч (самая мелкая корюшка) — 250 ₽/кг, корюшка-малоротка с острова Русский — 370 ₽/кг, а вот «зубарь свежий» обойдется по 650 ₽/кг. По словам продавцов «зубарь» был выловлен в районе Посьета, а после доставлен во Владивосток.
На рынке в районе Луговой навага-ворошенка и парная навага с Русского по одной цене — 150 ₽/кг. Навага без голов чуть дороже — 165 ₽/кг. Корюшка-парная — 700 ₽/кг, а вот «зубарь», по внешнему виду не очень свежий, дешевле — 550 рублей за кг. Можно купить корюшку здесь и по более демократичной цене — 350 ₽ за кг. Утверждается, что выловлена она в районе Де-Кастри, рыбка достаточно крупная и выглядит приемлемо.
На рынке в районе Некрасовской также можно купить свежую навагу с острова Русский, но уже по 200 ₽/кг, она бережно упакована в пакеты небольшими партиями по 2−3 кг. Сахалинская рыба стоит дешевле на 50 рублей. Местная корюшка, как написано на ценнике — очень вкусная, стоит по 500 рублей за кг. Также предлагают малоротку внешне мало чем отличающуюся от местной, но выловленную около поселка Ольга и уже по 600 ₽/кг.
На рыбном рынке на улице Русской корюшку предлагают по 510, «зубаря» охлажденного по 705 ₽/кг. Навагу охлажденную можно «поймать» по 185 ₽/кг.
К слову, если раньше в городе было достаточно много рыбаков, которые предлагали приобрести свой улов, то в этом году ни одного охотника за корюшкой и навагой встретить за продажей своей добычи не удалось. Возможно, многие любители подледного лова в экстремальные холода сидят дома, а те что ходят на рыбалку свою добычу оставляют для собственного потребления.
«Порыбачить» можно и в Интернете. На одной из популярных досок объявлений предлагают сахалинскую навагу-ворошенку по 100 ₽/кг, но минимальная партия от 100 килограмм. Также можно купить парную, выловленную в Тавричанке по 120 рублей. «Зубаря» предлагают по 600 ₽/кг, а малоротку от 330 ₽/кг.
Рецептов приготовления рыбы большое количество, но самыми популярным является жаренная корюшка и навага. Если вы захотите попробовать авторские супы, салаты, пиццы, напитки и даже десерты, то добро пожаловать в гости к ресторанам-участникам гастрофестиваля «Корюшка и Ко» (6+). Он пройдет во Владивостоке с 1 по 15 февраля. Попробовать необычные и самые простые блюда можно будет в кафе и ресторанах столицы Приморья. В их числе «Миллионка», «Чи фань», Cantina, Gusto, Billi’s pab и другие. Но стоит учитывать, что сезонную рыбу вам продадут по специальной цене: жареная корюшка по 150 рублей и жареная навага по 120 рублей за 100 граммов.