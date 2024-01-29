Навага с Русского, корюшка с Де-Кастри: обзор «рыбных» мест Владивостока

Рецептов приготовления рыбы большое количество, но самыми популярным является жаренная корюшка и навага. Если вы захотите попробовать авторские супы, салаты, пиццы, напитки и даже десерты, то добро пожаловать в гости к ресторанам-участникам гастрофестиваля «Корюшка и Ко» (6+). Он пройдет во Владивостоке с 1 по 15 февраля. Попробовать необычные и самые простые блюда можно будет в кафе и ресторанах столицы Приморья. В их числе «Миллионка», «Чи фань», Cantina, Gusto, Billi’s pab и другие. Но стоит учитывать, что сезонную рыбу вам продадут по специальной цене: жареная корюшка по 150 рублей и жареная навага по 120 рублей за 100 граммов.