В Новокузнецке закрыли опасную шиномонтажку и автомойку

Выяснилось, что ИП арендовал участок под постройку гаража, но сам огородил его забором и открыл на нём автомойку и шиномонтаж. Когда специалисты комитета градостроительства провели обследование, то обнаружили захламление территории и слив отходов на рельеф. Это нарушает не только условия договора аренды, но и природоохранное законодательство — земля использовалась без учёта природных, социальных и экономических факторов.