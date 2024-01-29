В Новокузнецке закрыли опасную шиномонтажку и автомойку

Как сообщают судебные приставы Кузбасса, в Новокузнецке предпринимателя обязали снести незаконную постройку и вернуть арендованную землю муниципалитету.
Выяснилось, что ИП арендовал участок под постройку гаража, но сам огородил его забором и открыл на нём автомойку и шиномонтаж. Когда специалисты комитета градостроительства провели обследование, то обнаружили захламление территории и слив отходов на рельеф. Это нарушает не только условия договора аренды, но и природоохранное законодательство — земля использовалась без учёта природных, социальных и экономических факторов.
Суд обязал новокузнечанина демонтировать конструкции, вывезти мусор и вернуть участок в прежнем состоянии, но мужчина это решение проигнорировал. Тогда судебные приставы ограничили выезд должника за пределы страны, взыскали с него исполнительный сбор 5 тыс. рублей и трижды привлекли его к административной ответственности. В результате ИП полностью исполнил требование суда.